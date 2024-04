Critique cinéma

Par Guilhem de Tarlé

À l’affiche : La Vie de ma mère

Un film français de Julien Carpentier, avec Agnès Jaoui et William Lebghil (Judith, la mère, et Pierre, son fils).

La Vie de ma mère… Voilà dix jours que j’ai vu ce film sans intérêt qui ne m’inspirait aucun commentaire, d’autant plus que j’avais par ailleurs un surcroît d’activité – intéressante.

C’était le Dimanche de la Passion – « Jean, voici ta mère » – auquel Victor Hugo a en quelque sorte répondu « Oh, l’amour d’une mère, amour que nul n’oublie ». La Vie de ma mère est effectivement l’histoire d’un amour réciproque d’une mère et son fils, amour néanmoins difficile car la mère est bipolaire et envahissante.

Le sujet, original, aurait pu vous « prendre aux tripes »… c’est plat, c’est lent, c’est long. Ne le soyons pas nous-mêmes en prolongeant notre propos.