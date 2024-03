L’Afrique Réelle n°171 – Mars 2024

Sommaire

Dossier Libye : Point de situation

– La situation énergétique

– Le jeu des puissances

Dossier Mali : Le nouveau paradigme

– Le Mali entre jacobinisme sudiste et fédéralisme nordiste

– Entre le Mali et l’Algérie, rien ne va plus…

Histoire des Berbères

Entretien avec B. Lugan



Editorial de Bernard Lugan

Le chef de la diplomatie française, M. Stéphane Séjourné s’est entretenu lundi 26 février à Rabat, avec son homologue marocain, M. Nasser Bourita, afin de rétablir des relations normales entre la France et le Maroc.

Des relations mises à mal par les «_ambiguïtés » élyséennes. Paris courtisait en effet Alger tout en ne voulant pas froisser Rabat. Une position intenable alors que le Maroc et l’Algérie sont à couteaux tirés au sujet du Sahara occidental. Tout rapprochement avec le Maroc passait donc par une claire déclaration française à ce sujet. Et c’est ce qu’a fait le ministre français en déclarant officiellement que « la France réitère son soutien clair et constant au plan marocain d’autonomie ».

La suite