… très inquiétant…

Hilaire de Crémiers

La France, instrument de son destin

Au lieu de prendre de la hauteur et de la distance, il s’implique à fond, il exige, il rappelle à l’ordre, il téléphone à longueur de jour et de nuit, il apprend fiches, notes et chiffres, il ne délègue jamais. Il est devenu l’unique diplomate de la France– et ce qui reste de vrais diplomates sont effrayés des conséquences de son action et de ses gesticulations – ; mais aussi bien il est le ministre de l’Agriculture qui décide de tout – en 62 mesures ! C’est grotesque ! Il fallait voir la tête de Fesneau –, et encore le ministre de l’Intérieur qui fait et défait les lois avec ses amis du Conseil constitutionnel et l’aide de toutes les associations aux ordres ; il dirige les finances de la France où Le Maire n’est plus chargé que de faire accroire à l’opinion qu’elles seront sous peu rétablies et sous contrôle ; et ainsi de tout, vendant la France à l’encan, livrant aux capitaux du Qatar qui alimente financièrement l’islamisme et les mosquées salafistes, les trésors technologiques français – pour 10 milliards ! –, bradant tous nos fleurons et s’imaginant qu’il construit ainsi le monde de demain, avec l’argent, toujours l’argent qui est son véritable moyen de gouvernement. Et son dieu. La gloire mondaine, le pouvoir, l’argent ! Il s’enivre de cette puissance ; il oublie qu’elle est maligne et qu’elle l’entraînera au-delà des limites du raisonnable, lui qui se croit la raison incarnée. Comme une sorte de Logos chargé de refaçonner le monde dans la lumière de son intelligence face aux ténèbres de l’obscurantisme.

C’est pourquoi il n’hésite pas. Et, par exemple, il a décidé de constitutionnaliser l’avortement : « le droit ou la liberté ? » Mais ce n’est là qu’argutie pour tenter chez les consciences de droite de se faire une raison de l’effroyable et implacable rigueur de ce droit au massacre d’innocents, programmé désormais par la loi fondamentale française comme l’expression obligée du droit nouveau de la société nouvelle. Dont la France se vante aux yeux de l’univers !

Il n’y a pas à se tromper : c’est voulu par Macron, pertinemment, comme moyen de rassembler derrière lui le malheureux pays qu’il a divisé par ailleurs dans tous les autres domaines. C’est sur ce plan sociétal, abominable, qu’il réalise la fausse unité de la France, en fait totalement éclatée par des politiques stupides. C’est là qu’elle est substantiellement la République et c’est là que lui l’incarne. Il le sait parfaitement. À quoi lui sert son ton mélodramatique pour parler des souffrances endurées par des innocents ? Franchement, quelle hypocrisie ! Et quelle honte pour tous les chrétiens et même les non-chrétiens qui se veulent honnêtes, d’entrer dans ce jeu affreux du macronisme qui les tient par la démagogie et qui accomplit ainsi tous les objectifs du seul véritable programme républicain, celui de ceux qui se sont emparés depuis si longtemps de la République pour en faire l’instrument d’une volonté totalement dévouée à la Puissance du Mal, oui, de Celui qui fut trompeur et homicide dès le commencement. Cela en dit long sur les perversités du pouvoir ; toute cette agitation, toute cette rhétorique n’est rien d’autre qu’un appareil de tromperie métaphysique. Honneur aux trop rares élus qui ont le courage de dire non au Négateur de tout droit qui se déguise comme l’octroyeur et le dispensateur de tout droit ! Et, bientôt, viendra le tour de l’euthanasie. Et puis… et puis… tout s’ensuivra.

Le mal-être français

Macron ne s’arrêtera pas là. Il a son plan ; il est obstiné, malgré ses contradictions, voire stupidement obstiné : 13 heures au Salon de l’agriculture, rien que pour braver l’opposition et battre tous les records de présence. Mais cette même obstination ne manquera pas de lui jouer des tours. Car, au-delà des unanimités apparentes et trompeuses, il reste en lui-même un principe de division, en raison même de l’institution présidentielle qui n’est plus aujourd’hui qu’un enjeu personnel sur lequel les citoyens sont sommés de se ranger en camps opposés. Plus rien à voir avec un arbitre, un rassembleur, une personnalité au-dessus des luttes partisanes, consacrée par définition au seul intérêt national, une fonction telle que l’ont définie nos princes de la Maison de France et encore dernièrement le Prince Jean, comte de Paris.

Toutes les institutions françaises aujourd’hui sont viciées par ce vice constitutif. Et ces institutions auraient besoin pour s’assainir d’être reconsidérées et réaménagées, en tenant compte de la réalité des pays, des territoires, des populations, des traditions et, tout simplement, de la vie concrète des gens qui vivent humainement dans leur famille, de leur travail, et qui veulent être protégés par leur patrie.

Macron, sa macronie, les politiciens surtout de gauche qui ne pensent et ne vivent que dans et par leur idéologie, n’entrent jamais dans ces considérations. Ils ne veulent même pas les envisager. D’où le malaise français qui est un mal-être. Rien n’est fait pour le peuple. Tout n’est pensé que sous forme de subventions, d’aides momentanées, de systèmes bureaucratiques contrôlés par les administrations et sans cesse complexifiés. Sur quoi prospèrent toutes les compromissions et prévarications possibles. Voyez la dernière invention macronienne déjà signalée : l’agriculture en 62 mesures ! Et encore l’immigration régulée par une loi qui n’est pas une loi mais un avorton de loi, et qui autorise tous les passe-droits. Et ainsi de suite. Il est normal que les Français aient le sentiment qu’on leur enlève leur France. Tout va dans le même sens.

Cependant il est prévisible que le monde politicien, surtout autour de Macron, va se déchirer. Les ambitions vont percer. Un Bayrou, un Philippe ont pris leur distance ; leurs critiques seront de plus en plus acerbes. Macron n’est plus un atout. Le petit univers macronien risque de subir des séismes. Attal s’épuisera à courir après la chimère de la succession ; la candidate de Renaissance aux européennes est trop falote pour donner un coup d’arrêt à la dégringolade du macronisme dans les intentions de vote comme dans les évaluations d’images. Darmanin ne songe plus qu’à son seul avenir et, vraisemblablement, il n’est pas le seul.

Le plan macronien

Le contexte est délétère et institutionnellement adultéré ; il se détériore et se disloque chaque jour davantage dans une insécurité sociale, politique, économique, culturelle, financière ; et personne ne sait plus jusqu’où, la faillite risquant de s’ajouter à l’émeute et réciproquement. Macron qui voit sans voir une telle situation dans la poursuite vaine de ses chimères, ne pense concrètement qu’à son image. Son narcissisme en est obsédé. Il est en perpétuelle recherche de posture. Son besoin irrépressible d’exister le pousse aux limites de la pathologie. Il faut se méfier chez lui du fait avéré que la transgression, depuis son adolescence, est son mode de fonctionnement. Il veut se distinguer constamment par son comportement. Les observateurs qui s’interrogent sur un tel personnage, comprennent de plus en plus que l’homme se veut systématiquement au centre du jeu, de tous les jeux.

Le danger est là, dans le fait qu’il place sa personnalité au cœur des problèmes quels qu’ils soient – agriculture, conception de la vie, Ukraine, Russie, Afrique – dans la quête éperdue du regard des autres. Ses décisions ne sont jamais qu’une façon de se flatter lui-même. Les chefs africains ont compris, quant à eux, la raison fondamentale de son arrogance. Son discours se ramène toujours à cette perpétuelle autosatisfaction. Il se fait son propre récit dans lequel ses choix sont héroïcisés, idéologisés et finalement exemplarisés. Il n’est pas jusqu’à sa compréhension du passé qu’il ne réduise à cette même volonté de faire une leçon qui soit valorisante pour sa propre personne. C’est ainsi qu’il se pense un chef. Tout esprit un peu sagace peut imaginer et craindre les conséquences d’une telle psychologie qui possède malheureusement un tel pouvoir de décision. La France intérieure de résistera pas à sa manière de gouverner : les Français sérieux le constatent avec effroi.