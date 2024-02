Laïcité : de l’anticléricalisme à l’anti-christianisme

Il n’est pas de jour où ne nous soyons rassasiés de « valeurs républicaines » ou d’hymnes à la République. Tout se passe comme si de telles invocations constituaient des moyens de survie à travers nos pires difficultés. En un certain sens, cela se justifie. Qu’est-ce que la République ? Étymologiquement, la res publica, la « chose publique » qui renvoie au souci primordial de l’intérêt général, ou pour mieux dire, du bien commun.

De ce point de vue, on peut se référer à un classique comme notre compatriote Jean Bodin (1529-1596) qui, au temps des guerres de Religion, avait rédigé les six chapitres de son livre, La République, dont on se rappelle la formule : « République est un droit gouvernement de plusieurs ménages, et de ce qui leur est commun, avec puissance souveraine. » Si la souveraineté est le caractère premier de l’instance politique, Bodin s’oppose néanmoins à ce qu’elle soit contraire « aux lois de Dieu et de la nature ».

