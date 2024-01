Profils radicalisés à l’université de Lorraine : témoignages d’étudiants

Le 22 décembre dernier, cinq individus ont été interpellés à Nancy, Toul et Vandœuvre par le parquet national antiterroriste pour association de malfaiteurs terroriste. Ils étaient suspectés de préparer un attentat au marché de Noël de Strasbourg, avec vidéos à l’appui. Tous ont été relâchés sans qu’aucune charge n’ait était retenue. Pourtant, deux d’entre eux ont un profil inquiétant : Tarek Abdi M’Barek, 4e année de médecine, et Marouane El Hirach, 3e année dentaire, étudient à l’université de Nancy. La Cocarde lorraine, antenne du syndicat étudiant la Cocarde étudiante, alerte sur X.

Pendant les vacances de Noël, les étudiants de la faculté de Nancy ont reçu un mail de la direction de l’établissement engageant les étudiants à respecter la présomption d’innocence et assurant la mise en place de dispositifs pour préserver la sécurité des étudiants. Et pourtant, dès la rentrée, quelle ne fut pas la surprise des étudiants de constater la présence de ces deux individus présumés sinon coupables, du moins dangereux. Autrefois membre de l’association OMAS (Organisation musulmane des acteurs de la santé), Marouane a été exclu à cause de harcèlement car il trouvait l’association trop laxiste. Une plainte a été déposée contre lui par un étudiant en avril 2023. Dans le procès-verbal révélé par Marianne l’étudiant ayant déposé la plainte déclare : « En questionnant d’autres étudiants, j’ai appris que cet individu était connu comme violent, agressif, colérique et instable émotionnellement. » Ce serait à la suite de cette plainte que la police l’aurait mis sous surveillance.

