L’Action française ferait-elle peur ?

Par Olivier Perceval

Notre mouvement se veut avant tout un ilot d’insolencepatriotique, d’intelligence et d’amour de la France dans un océan d’arrivisme, d’indifférence, d’hypocrisie, voire de détestation de tout ce qui rappelle la culture française. Faut-il parler des petites corruptions républicaines, des arrangements entre frères de loges, des connivences entre profiteurs du système qui vendent notre pays par appartements, entreprise de dépeçage à l’ombre et sous les ordres de Bruxelles le grand « remplaceur », dans une confusion entretenue par des idéologie sectaire et antihumaine ?

Tout cela est servi, reconnaissons-le, par une forme d’intelligence très opportuniste pour la conduite des carrières de nos « élites », mais aussi par une imbécilité et un aveuglement exceptionnel, refusant obstinément de regarder la vérité en face. Encore faudrait-il avoir à cœur le redressement de notre chère patrie. Cependant, nous sommes organisés, méthodiques et porteurs d’une doctrine de pensée et d’action héritée de nos grands anciens et adaptée aux nouvelles problématiques et notre résistance agace ceux qui s’agitent vainement et prônent la servitude volontaire. EdwyPlenel le trotskiste de Médiapart, lui-même n’avait-il pas mis en garde contre l’Action française considérée à ses yeux comme dangereuse parce qu’intelligente ?

Nos ennemis en pleine déroute, non à cause de nous, mais par leur seule inefficacité et nocivité, frappent tous azimuts, inventent la menace de l’« ultra-droite » et tombent sur notre mouvement qui a le défaut de se battre au niveau des idées et ferait un excellent client pour être montré à la vindicte de tous et brûlé place du marché. Dire la vérité en macronie expose à tous les dangers.

Sans être complotistes, un certain nombre de symptômes nous font craindre une offensive convergente et sournoise dirigée contre nous. En mai comme en novembre 2023, les manifestations furentinterdites, ainsi que nos réunions Heureusement notre assistance juridique très sollicitée ces derniers temps a su réagir efficacement.Nous subissons en outre une répression démesurée contre nos militants traités comme des terroristes :

– Gardes à vues, perquisitions, saisies d’ordinateurs et de téléphones)

– Exclusion d’un militant de la fac de Metz au seul prétexte qu’il est d’Action française ;

Il a été désigné par les étudiants d’extrême gauche à l’administration servile.

– Agressions répétées de nos militants par des bandes et plaintes classées sans suite.

– Au niveau bancaire, exclusion du mouvement, des cadres (et des organismes qu’ils gèrent par ailleurs à titre personnel)de la Société Générale.

– Refus d’imprimer nos affiches par un fournisseur à cause de nos idées « nauséabondes » …

Nous n’avions jamais subi auparavant une telle conjonction répressive à notre égard…C’est trop d’honneur mais cela nécessite de notre part des réponses adaptées et d’abord juridiques et tout cela a un coût. Nous ne sommes ni subventionnés ni financés par aucune organisation affiliée à on ne sait quelle oligarchie. Nos seules ressources sont celles de nos militants, sympathisants et donateurs.

C’est pourquoi nous faisons à nouveau appel à nos partisans pour aider notre mouvement à faire face aux assauts répétés du « système » contre nous. Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, même une petite participation sera la bienvenue.Mobilisons-nous et reprenons le contrôle.

Vive la France et pour que vive la France, vive le roi !