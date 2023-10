Critique cinéma

Un air de Famille

Par Guilhem de Tarlé

Reprise : Un Air de famille, un film français de 1996, réalisé par Cédric Klapisch, avec Cédric Klapisch et Claire Maurier (M. et Mme Ménard, les parents), Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui et Wladimir Yordanoff (les 3 enfants, Henri, Betty et Philippe Ménard), Catherine Frot (la bru, Yolande, Mme Philippe Ménard), et Jean-Pierre Darroussin (Denis, l’employé du café du Père tranquille), d’après la pièce éponyme de JP Bacri et A Jaoui.

Un Air de famille… un « film culte », comme l’on dit pour qualifier un long-métrage qui fait l’unanimité, que nous avions déjà vu, une ou plusieurs fois, au cinéma ou à la télévision, et que je voulais néanmoins revoir en salle, même si je craignais un peu une œuvre démodée et finalement décevante. Bien au contraire, après une centaine de long-métrages depuis le début de l’année, il est certainement le meilleur !

La famille Ménard se réunit tous les vendredis soir au Café du Père tranquille, tenu par Henri, et ce jour-là le dîner devrait être particulièrement festif puisque c’est l’anniversaire de Yolande.

Chacun, hélas, arrive avec ses contrariétés, ses soucis et ses préoccupations, et personne ne s’intéresse à ceux des autres… une photo malheureusement très réaliste de ces réunions de famille qui « dérapent ». D’autres réalisations excellentes ont, depuis, repris le sujet comme Le Prénom (2012)), Retour chez ma mère (2016) – « Moi, je me réjouissais de ce repas familial » -, et même Le Jeu (2018) dans lequel c’est un dîner entre amis qui tourne au drame.

Est-ce un regard pessimiste sur les relations familiales et la vie en société ?

L’esprit de famille, et même l’amitié, ne sont-ils pas au contraire, bien au-delà du Bisounours – « comme on s’aime » – l’instinct et la capacité spontanée d’oublier le lendemain les échanges, souvent méchants et injurieux, de la veille.

Les Ménard se retrouveront le vendredi suivant au Père tranquille avec leurs bons ou mauvais caractères, leurs bonnes ou mauvaises humeurs, mais, dans leur diversité sociale, au fond d’eux-mêmes la pleine conscience d’appartenir à une même communauté, une même famille, d’être du même sang.

Un Air de famille… une comédie dramatique, ou plutôt un drame plein d’humour – on éclate de rire à certaines répliques – avec un casting au-dessus de l’ordinaire et, sans doute, une mention spéciale pour Catherine Frot.

