La chronique de Philippe Lallement

Vulgarisation n°32

Préparation au combat royaliste

Ne boudons pas notre satisfaction militante. Le dernier trimestre a été très bon pour le mouvement d’Action française. Oui, vraiment un bien beau trimestre..

Son colloque, que le ministre de l’intérieur voulait interdire, a bien été autorisé par la justice et l’Etat républicain a même dû payer une amende aux royalistes. Enorme non ? Les nervis gauchistes qui avaient promis de saboter la réunion sont finalement restés à très bonne distance du service d’ordre royaliste. Allez comprendre pourquoi ? Triple victoire,symbolique certes, mais victoire indiscutable. Le lendemain même chose avec l’interdiction du défilé de Jeanne d’Arc où le ministre de l’Intérieur a subi une seconde humiliation aggravée d’une seconde amende. Là encore l’efficacité de la cellule juridique du mouvement a fait ses preuves. De surcroit ce fut un succès de participants et les commissaires d’Action française, bien entrainés, ont parfaitement encadré un défilé très coloré aux bannières de nos provinces, accompagnées de drapeaux français. Très loin du style euro-nazillon dont la pensée dominante voudrait affubler lenationalisme intégral. Un défilé parfaitement structuré par fédérations et sections. Profitons-en pour évoquer la ferme résistance des jeunes commissaires d’Action française, des militants du Bureau National de la Jeunesse et des anciens heureux de retrouver leur vingt ans,face à la provocation policière place des pyramides devant la statue de Jeanne. Une provocation à l’intimidation, disons-le franchement médiocre de la part d’unePréfecture de police, bien mauvaise joueuse. Succès couronné d’une couverture médiatique stupéfiante par son ampleur et permettant à la France profonde de découvrir la persistance du courant royaliste. Et les journalistes, de s’étonner de trouver des royalistes qui n’aimaient pas la République ! En voilà du journalisme d’investigation ébahi devant la véritable « Liberté de penser autrement ».

Puis vint le Camps de formation de la jeunesse royaliste, le CMRDS qui se fit remarquer par la grande qualité de son organisation, de ses cours et l’ambiance exceptionnelle d’Amitié française préparant une nouvelle vague militante sur tout le territoire. Peuvent en témoigner la visite et les interventions de la représentante emblématique des « Gilets Jaunes » et de celui des « anciens militaires » contestataires qui, persuadés que l’avenir politique français est aux crises, venaient jauger le potentiel de la jeunesse royaliste. Ils ne furent pas déçus. Intelligents, jeunes, dynamiques et bien organisés. Ainsi vit-on le « Peuple » et « l’Ordre » se rapprocher de la « Liberté de penser autrement ». Pour couronner le tout, les démocrates de la région s’indignèrent de la présence royaliste dans… le Bourbonnais. A défaut de connaitre l’histoire de France, ils devraient et savoir que l’Action française est partout chez elle en France. Elle se réunit ou elle veut, quant elle veut. On dit même que les sages du conseil de surveillance de l’Action française travailleraient très activement à une installation durable du CMRDS en Auvergne.

A cela ajoutez pour la propagande la sortie, sous la direction éditoriale de Frédéric Rouvillois, de l’ouvrage de Gérard Leclerc « Une autre Action Française » aux très dynamique Editions de Flore, dirigées par François Bel-ker. Un ouvrage exceptionnelaprès la publication de l’indispensable « La voie capétienne » d’Axel Tisserand et la réédition en format poche de « Mes idées politiques » de Charles Maurras. Et comme les succès s’e sont enchainés, évoquons par son directeur de la rédaction Pierre Marchand de l’annonce du changement de format du mensuel Le Bien Commun, afin de mieux « coller » aux besoins du combat royaliste. Un combat que le Bureau Politique a choisi de mener pendant trois ans sur la nouvelle ligne politique « Reprenons le contrôle ». Une ligne que l’éditorial de septembre du directeur politique François Marcilhac traite. Une ligne dont la Nouvelle Revue Universelle veut faire l’objet de son prochain dossier après celui sur la Chine qui vient de sortir, qui comprend le discourt à Jeanne d’Arc du président de la Restauration Nationale-Action française Henri Bec.

C’est pour mieux déployer cette ligne politique sur le terrain que le Secrétaire général Olivier Perceval a découpé la France en Zones Nord et SUD, comprenant respectivement sept et cinq fédérations. C’est pour piloter le plus efficacement possible les opérations de ces fédérations avec celles de toutes ses autres organisations de natures différentes que le Secrétaire Général a lancé un séminaire de réflexion stratégique.

Non vraiment un bien beau trimestre royaliste pour se préparer à une année politique qui va voir se déchirer tous les parti du pays légal pour le partage du gâteau financier européiste.

