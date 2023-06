Greg Toussaint : la chaîne YouTube de l’influenceur suspendue

« Cette vidéo n’est plus disponible, car le compte YouTube associé a été clôturé. » Cette phrase laconique résume désormais la chaîne YouTube de l’influenceur Greg Toussaint. Le compte de ce dernier qui, la semaine dernière encore, regroupait 370.000 abonnés et cumulait 75 millions de vues, s’est en effet vu tout bonnement supprimé par la plateforme YouTube le 1er juin, en raison de « plusieurs cas graves ou répétés de non-respect du règlement de la communauté ». En cause, de virulentes vidéos postées par l’influenceur, au sujet de l’éducation sexuelle des enfants dans les écoles de la République. Dénonçant la propagande subie par les écoliers, Greg Toussaint avait ainsi déclaré : « L’éducation des enfants a déjà touché le fond mais tu as la team LGPD qui s’est dit tiens, et si on les emmenait avec nous en enfer », ou encore « Vous êtes avant tout une bande de gros dégueulasses ». Des propos qui n’ont pas tardé à mettre la puce à l’oreille du réseau social. « A partir du moment où il a abordé ces sujets, nous avons senti l’étau de YouTube se resserrer », témoigne l’associé de Greg Toussaint.

