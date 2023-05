Lille : les antifas se réjouissent de l’incendie de l’Université catholique

Dommage pour les antifas lillois pris la main dans le sac : ils avaient bien supprimé leur tweet d’incitation à la haine, mais en oubliant naïvement que les écrits restent.

Ainsi, lorsque, le 17 mai, l’Université catholique de Lille a pris feu, ils ont repris à leur compte cette citation de l’anarchiste Buenaventura Durruti : « La seule église qui illumine est celle qui brûle », ajoutant par la même occasion : « Ça marche aussi avec les facs de droitards ». Par chance, tous les étudiants ont pu être évacués et cet incendie spectaculaire n’a causé aucune victime, sinon, qu’auraient tweeté ces mêmes antifas ? Mais, bien sûr, le danger vient de l’ultra-droite, ironise Me Goldnadel. Il émane de cette Action française que Gérald Darmanin aimerait tellement empêcher de manifester à cause de « son visage nauséabond ». Rappelons que des jeunes royalistes avaient été sauvagement attaqués, en juin 2022, par des antifas cagoulés, armés de matraques et de couteaux. Une jeune fille avait été sévèrement blessée à la tête par un coup de matraque et un jeune homme entaillé d’un coup de couteau. Mais, bien sûr, le danger vient de l’ultra-droite.

