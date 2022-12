Odieuse atteinte à la laïcité : pour Noël, la Vendée affiche la Nativité sur les Abribus™ !

Avec le temps, cela devrait pourtant être clair. Dans la France de 2022, Noël est la fête des cadeaux, comme Pâques est celle des chocolats. Certains profs se censurent pour ne pas avoir à expliquer à des élèves d’autres confessions (enfin, surtout d’une autre confession) les mystères de la Nativité ou de la Résurrection, qui leur semblent blasphématoires. À Noël, on s’offre des gadgets et on se remplit la panse. C’est comme ça.

Hélas, en Vendée, certains résistent encore et toujours au rouleau compresseur de la laïcité, entendue dans sa version la plus idiote. Comme chaque année depuis longtemps, des affiches de la Nativité, montrant un dessin naïf de la Sainte Famille, sont placardées sur les Abribus™. Ni une ni deux, un certain Faycal Jelil, citoyen vigilant, a immédiatement tweeté son indignation.

La suite