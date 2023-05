Florence Bergeaud-Blackler: «Ma protection physique n’est pas un sujet pour mon administration»

Une nouvelle défaite de la pensée. On apprenait hier la déprogrammation d’une conférence de Florence Bergeaud-Blackler, sociologue au CNRS spécialiste de l’islam, qui devait s’exprimer ce vendredi à la Sorbonne. Une décision prise dans la confusion et la peur par la doyenne de la faculté de lettres de l’université.

Mme Bergeaud-Blackler était invitée à présenter son dernier livre : Le Frérisme et ses réseaux, l’enquête (Odile Jacob). L’ouvrage vaut à son auteur d’être accusée d’islamophobie et menacée de mort sur les réseaux sociaux. Au point d’avoir été placée sous protection policière. Mais la chercheuse ne se sent pas pour autant soutenue par sa hiérarchie. À l’initiative de son référent à la Sorbonne (Pierre-Henri Tavoillot), une nouvelle date est envisagée pour son intervention. Rien ne dit que la sociologue acceptera cette proposition.

