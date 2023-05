[Point de vue] Démissions en cascade : le grand malaise des forces de l’ordre

D’habitude, le ministère de l’Intérieur est plutôt friand de chiffres. Cette habitude peut être datée de la période Sarkozy, et ce n’est pas son clone à petit budget Gérald Darmanin qui risque d’y mettre un terme. On aime annoncer, Place Beauvau, les chiffres des revalorisations, les taux d’élucidation, les statistiques (quand elles sont bonnes)… Mais cette fois, ce sera compliqué : selon un récent rapport de la Cour des comptes, les démissions de policiers et de gendarmes ont connu une très forte augmentation, ces quatre dernières années (respectivement +33 % et +25 %). Pire : les nouvelles recrues demanderaient de plus en plus un détachement ou une résiliation de contrat afin de se tourner vers les métiers de la sécurité ou les sapeurs-pompiers, quand ce n’est pas carrément pour changer de vie.

