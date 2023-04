Critique cinéma

De grandes espérances

Par Guilhem de Tarlé

A l’affiche : De Grandes espérances, un film français de Sylvain Desclous, avec Benjamin Lavernhe (Antoine Mandeville), Rebecca Marder (Madeleine Pastor, l’amie d’Antoine), Emmanuelle Bercot (Gabrielle Dervaz, femme politique), Marc Barbé (Yvan Pastor, le père de Madeleine).

Nous avions beaucoup aimé, et j’avais recommandé Le Tourbillon de la vie, lors des derniers jours de 2022, que j’avais inscrit dans le palmarès de l’année. Il s’agissait d’une comédie sur les événements du quotidien, souvent insignifiants, qui orientent néanmoins le cours d’une existence avec des lendemains qui, sans cela, auraient été différents. C’est le même thème qui est porté, du moins dans son titre, par le thriller excellent – que j’invite à aller voir – de Sylvain Desclous sur le grain de sable susceptible de mettre un terme à De Grandes espérances. Certes l’expression« grain de sable » est inappropriée en regard de l’événement dramatique qu’il recouvre et qui commence par une conversation téléphonique… il est néanmoins intéressant d’isoler la succession des faits et actes, d’importances différentes, sans lesquels… il n’y aurait pas eu de film…

Je n’en dirai pas plus, sauf que le contexte politique – avec des messages de gauche – n’ajoute rien à la trame.

