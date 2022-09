Encore un Conseil de défense, pour l’énergie cette fois : c’est une manie !

Emmanuel Macron vient d’annoncer la création d’un Conseil de défense pour l’énergie : il le présidera vendredi en compagnie, entre autres, d’Élisabeth Borne, d’Agnès Pannier-Runacher et de Bruno Le Maire. BFM TV, qui relaie l’information, rappelle que le Conseil de défense était initialement destiné aux sujets… de défense. Belle lapalissade qui n’est pas si absurde qu’il y paraît.

En 2017, Emmanuel Macron, chez qui tout est posture, et qui considérait l’armée comme l’un de ses nombreux jouets, avait remonté les Champs-Élysées en command-car, peu avant de pousser le général de Villiers à la démission. Une anecdote – racontée par Philippe de Villiers aux deux journalistes auteurs de l’ouvrage Le Traître et le Néant (Fayard) – montre à quel point le président de la République n’a rien compris de la notion de service. Il avait fait venir Villiers à la Lanterne pour lui proposer de rester un peu plus longtemps. En échange, il lui promettait un gros poste, avec du fric, à son départ de l’institution militaire. Ce boniment de VRP avait achevé d’écœurer le CEMA de l’époque. Il faut dire qu’on n’était, alors, pas « en guerre ».

