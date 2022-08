Intervenir en Ukraine ? Quelle mouche a piqué le général Yakovleff ?

Le grand public ne connaît peut-être pas le général Yakovleff, et c’est dommage. D’autres officiers généraux français, plus fascinés par la lumière des médias probablement, se sont arrogés les ronds de serviette sur les chaînes d’information : on peut citer Jérôme Pellistrandi, de la Revue Défense nationale ; Vincent Desportes, remarquablement lucide jusqu’au moment où il a dit que nos soldats n’avaient pas le bac (anachronisme générationnel). Il y a aussi, évidemment, Dominique Trinquand, expert en tout, calé en rien, qui fut rédacteur du programme défense de Macron en 2017.

Michel Yakovleff n’est pas de ceux-là. Parfaitement bilingue en anglais, auteur d’un manuel de tactique de référence, ce n’est ni un béotien des relations internationales, ni un expert de salon. C’est un officier de Légion étrangère qui connaît bien le terrain, mais a également servi longtemps dans les états-majors de l’OTAN. Il n’aime, semble-t-il, ni les coups de menton ni le buzz.

