Lynchage sur internet: quand la haine gratuite mène à la faillite

À Poitiers, le restaurateur Michael Taylor est dans une tourmente sans fin, à la suite de la diffusion d’une vidéo présentant une de ses clientes grimée. Même s’il est soutenu par SOS Racisme, son restaurant pourrait ne pas survivre à cette énième affaire de “blackface”.

« J’espère pour ceux qui m’ont fait cela qu’ils n’auront jamais à vivre la même chose que moi. C’est violent, gratuit, destructeur. Mais surtout, personne n’essaie de savoir la vérité. Il suffit qu’un seul vous montre du doigt et la meute se déchaîne, sans que l’on sache comment arrêter le déferlement. » Michael Taylor est restaurateur à Poitiers, il tient avec sa mère un petit établissement, le Senza Nome. Il a été victime de la mise en ligne d’une vidéo l’accusant de racisme parce qu’une de ses clientes s’est présentée grimée en noire lors d’un enterrement de vie de jeune fille. Suite à cette vidéo, la note de son restaurant sur Google est passée de 4,6 à 1,2 en deux jours, et les commentaires sont passés de 86 à 2700 avis. Parmi ceux qui se déchaînent, la plupart ne connaissent même pas le restaurant et se servent de sa page comme exutoire à leur sentiment victimaire et à leur haine, sous couvert d’antiracisme.

