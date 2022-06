Colloque à l’Université de Ben guérir (Maroc) : LES SCIENCES HUMAINES SONT-ELLES DES SCIENCES ?

La science politique et la Nation (2eme partie)

Dr Charles Saint-Prot

Directeur général de l’Observatoire d’études géopolitiques

2-L’Etat-nation

En 1648, les traités de Westphalie mettront en pièce la notion d’empire avec l’abaissement de l’empire des Habsbourg, cette Maison d’Autriche combattue par la France depuis Henri IV.

A Westphalie, l’État-nation souverain devint la plus haute autorité du droit international moderne qui vit le jour à cette occasion. Le droit issu de la paix de Westphalie a pour fondement que la paix et la tranquillité sont assurées sur un juste équilibre des puissances entre les États.

L’État-nation étant le socle de l’ordre juridique qui se met en place, les petits pays obtiennent les mêmes droits que les grands. À la place d’une relation entre dominant et dominé au sein d’empires artificiels, la coopération entre des États égaux en droit devient la règle.

Il en découle trois principes :

La souveraineté externe : Aucun État ne reconnaît d’autorité au-dessus de lui et tout État reconnaît tout autre État comme son égal ;

: Aucun État ne reconnaît d’autorité au-dessus de lui et tout État reconnaît tout autre État comme son égal ; La souveraineté interne : Tout État dispose de l’autorité exclusive sur son territoire et aucun État ne peut s’immiscer dans les affaires internes d’un autre État

: Tout État dispose de l’autorité exclusive sur son territoire et aucun État ne peut s’immiscer dans les affaires internes d’un autre État L’équilibre des puissances : Aucun État ne doit être en mesure de s’imposer à l’ensemble des autres États pour exercer une hégémonie

C’est donc un système reposant sur le postulat d’une indépendance absolue. Un régime équilibré où l’indépendance des petites et moyennes nations est respectée car c’est la condition nécessaire pour empêcher l’émergence d’un empire supranational totalitaire.

L’historien Jacques Bainville a exposé dans son Histoire de deux peuples (1915) que Westphalie est le meilleur arrangement qu’on ait jamais su trouver pour un ordre international qui garantisse contre la violence des plus forts. C’est écrit-il « un modèle de paix sérieuse et durable »

De fait ce système a prévalu jusqu’à nos jours puisqu’on retrouve dans la Charte des Nations unis signée à San Francisco le 26 juin 1945 le principe de la souveraineté des États. En effet, l’article 2 de la Charte dispose que :

« L’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses membres »

Où en sommes-nous aujourd’hui ?

3-L’Etat-nation est-il menacé ?

Peut-on affirmer comme Bertrand Badie, que la géographie westphalienne « n’est plus à l’échelle du temps ». Selon les auteurs de la pensée unique, l’ordre de Westphalie serait obsolète pour diverses raisons :

– L’expansion de la globalisation qui permettrait aux multinationales d’imposer leur volonté aux États

– Des acteurs nouveaux – les firmes, les ONG, les maffias, les lobbies…- réduiraient le rôle des États

– Des organisations internationales prendraient le relais des États : OMC, FMI, organisations régionales comme l’Union européenne…

La doxa contemporaine repose largement sur le dogme libéral. Selon les clichés et les stéréotypes qui forment cette doxa, le temps des nations serait passé.

On voit bien l’inanité de cette idéologie quand on considère la scène internationale : ni les États-Unis, ni la Chine, ni la Russie, ni la Grande-Bretagne, ni la Turquie, ni le Japon, ni le Maroc, et bien d’autres, sont prêts le moins du monde à renoncer à leur souveraineté. Et ceux qui n’ont pas cette souveraineté y aspirent légitimement comme c’est le cas de la Palestine.

Pourtant, il s’en trouve pour prétendre abattre l’État-nation. C’est devenu une idéologie fort répandue, une sorte de pensée unique dans divers milieux et souvent dans de grandes écoles et certains établissements d’enseignement. Et l’on répète ainsi comme un leitmotiv qu’il faut en finir avec les nations parce qu’il faut être résolument moderne, donc cosmopolite.

Il faudrait donc moins d’État. Au milieu des années 1980, le sociologue Michel Crozier proclamait déjà qu’un État moderne devait être un État « modeste ». L’État modeste est devenu le slogan creux de tous ceux qui pensent que ce n’est pas dans le cadre de l’État-nation qu’on peut trouver une solution aux problèmes de nos société.

Crozier affirmait en outre : « Seule l’Europe est susceptible de faciliter le dépassement dont nous avons besoin ». Nous y voilà ! Crozier plaidait ainsi pour un accroissement des pouvoirs de la commission européenne ; donc de la bureaucratie bruxelloise !

Il est tout de même singulier que les adversaires de l’État-nation critiquent le prétendu trop d’État national, protecteur naturel des citoyens, et en même temps prônent la puissance des technobureaucraties, celle des organisations mondialistes et d’un État européen, supranational sur lequel aucun contrôle ne peut s’exercer.

Nous devons donc comprendre que le moins « moins d’État » des idéologues antinationaux signifie simplement qu’il faudrait moins d’autorité nationale pour avoir plus d’autorité supranationale.

En tout cas, les termes du débat sont bien posés. Voici une vieille logique d’empire qui réapparait pour s’opposer à l’État-nation. C’est la revanche des empires et des féodalités contre les traités de Westphalie. Un formidable retour en arrière comme le disait le président Pompidou ! .

La menace c’est le démembrement de la nation au nom d’une idéologie supranationale et mondialiste ; une idéologie qui a pour objectif essentiel de mettre fin à la souveraineté de l’État-nation. Cette idéologie a pour obsession de faire sauter le verrou de la nation.

L’acharnement antinational est une véritable obsession des officines, qui veulent des États faibles et la fin des nations pour finalement créer l’Europe des tribus qui n’est jamais que l’autre nom de cette Europe des régions dont le président Pompidou pouvait dire qu’elle s’appelait jadis l’obscurantisme.

Le danger est la balkanisation des nations pour sombrer dans l’état de barbarie. Tout cela au nom du mythe de ce qu’Alain Minc a appelé la « mondialisation heureuse ».

Dans ces conditions, les peuples ne veulent pas moins d’État, mais mieux d’État donc plus d’État et plus de souveraineté, car ils savent que seul l’État peut les protéger, en particulier en récupérant sa souveraineté juridique aliénée à des instances supranationales installées à Bruxelles, à Strasbourg (CEDH), à Genève (OMC), à Washington ou à New York.

La solution n’est pas de transférer les pouvoirs de l’État à des entités dénuées de toute légitimité. Elle consiste à avoir un État plus fort et disposant de plus de moyens dans ses missions vitales de service public, de sécurité, de défense, de diplomatie, d’enseignement, de bâtisseur d’avenir, de planification des grandes étapes du redressement économique.

En somme, il s’agit de concevoir les hommes comme appartenant d’abord à une nation. Il faut avoir la conviction d’une unité de destin pour faire quelque chose ensemble. Cela s’appelle l’Histoire.

Nous en revenons à la politique.

Il est légitime de se demander si le vrai fossé n’est plus entre une droite sans repères et une gauche ralliée au libéralisme économique, mais entre ceux qui continuent à croire en la nation et la nébuleuse de ceux qui acceptent l’empire totalitaire et déshumanisé, la toute-puissance de la globalisation-américanisation, l’utopie messianique de l’Europe fédérale et les séparatismes régionaux. En somme ceux qui pensent « n’importe quoi sauf l’État-nation ».

Ainsi, c’est le seul État-nation qui serait appelé à s’effacer pour laisser la place à des institutions supranationales dénuées de toute légitimité. Certains veulent tracer une croix sur cet État alors que le renforcement du rôle de l’État-nation serait éminemment nécessaire, pour relever les formidables défis lancés par l’évolution internationale depuis la chute du mur de Berlin et la montée en puissance des lobbies financiers et économiques .

Pour tout aggraver, les dirigeants politiques ont pris l’habitude de s’incliner systématiquement devant les minorités bruyantes. Obsédés par des calculs politiciens et les échéances électorales, ils encouragent par leur lâcheté l’instauration d’un système où l’exception est en passe de devenir la règle. Or, derrière les revendications particularistes, se profile toujours le retour aux tribus et à l’état sauvage. Séparatisme et terrorisme font bon ménage : nous le voyons bien avec le Polisario

De fait, malgré qu’en aient les lobbies supranationaux et les féodalités de toutes sortes, c’est bien l’État-nation qui est à l’opposé des idéologies totalitaires, c’est cet État qui est particulièrement actuel puisque seul en mesure de relever les grands défis du siècle nouveau.

L’État-nation a donc de beaux jours devant lui. Ni trop grand, ni trop petit, il reste la solution la mieux adaptée pour servir une société précise.

Dans ces conditions, la science politique doit évidemment privilégier l’Etat et la Nation.

Et que l’on ne vienne pas nous dire que tout cela est dépassé. L’État-nation est surtout menacé par les esclaves de la fatalité qui sont toujours prêts à se coucher. Or, il n’y a que Charles Bovary et les âmes mal trempées qui croient que tout est « la faute de la fatalité ».

Au contraire, tout dans la vie est une question de volonté. Il n’y a pas de fatalité du déclin ; seuls s’effacent les peuples qui, selon l’expression de Fustel de Coulanges s’assoient au bord du chemin pour laisser à d’autres l’ambition de faire l’Histoire.

Désespérer de la nation conduit à se condamner à ne plus avoir de visage particulier puisque c’est le rempart de la cité libre qui préserve la civilisation. La mission d’une nation consiste à parler d’une voix distincte, haute et claire, en ne cessant jamais son éternelle plaidoirie pour l’honneur de l’homme, les libertés des peuples et l’indépendance.

On comprend dès lors que la science politique n’est pas un catalogue de recettes pour politiciens. C’est une science qui va à l’essentiel : l’honneur des peuples et l’indépendance des Nations.

