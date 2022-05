Le wokisme va-t-il faire faillite face aux coups de boutoir du réel ?

Quelle est bonne, l’odeur de roussi, quand l’arsenal de torréfaction des cerveaux de la wokosphère médiatique commence à se consumer sous nos yeux ! Ça sent le roussi, le remugle aussi chez les zélateurs de la propagande progressiste, et bon Dieu que ça sent bon ! Elon Musk qui se paie Twitter, CNN+ qui implose littéralement, Disney en crise existentielle, Netflix qui s’écrase. Les temps sont durs, pour les woke.

La mainmise de la première fortune mondiale sur le réseau Twitter a déjà été développée en ces colonnes. Aux larmes de bonheur des libérés du bagne de la pensée unique se mélangent les larmes de gauchiste, depuis que « la plate-forme infernale atteint sa forme finale de haine, de sectarisme et de misogynie totalement anarchiques ». L’actrice et présentatrice de télévision et de radio britannique Jameela Jamil dixit et possible pénurie de Kleenex™ en vue.

