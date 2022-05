À Nancy, une librairie de droite à nouveau attaquée par l’extrême gauche 

Comme un sentiment d’Un jour sans fin, pour la librairie des Deux Cités, à Nancy. Ce week-end, samedi 30 avril, une manifestation contre le « fascisme » était organisée dans la ville de Nancy. Sur 250 personnes présentes à la mobilisation, une trentaine d’individus s’écartent du cortège et se dirigent vers la librairie des Deux Cités estampillée du sceau de l’extrême droite. Il est 17 heures quand ces personnes arrivent devant la vitrine et commencent à hurler les slogans habituels dénonçant le fascisme. Paniquées, certaines personnes se réfugient dans la boutique quand d’autres sortent pour essayer de dialoguer avec les manifestants. Rien n’y fait. « Un client s’est fait prendre par le col, et d’autres ont été menacés par les poings des manifestants », explique Alexis Forget, cofondateur de la librairie.

