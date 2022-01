Après des actes de van­da­lisme per­pé­trés dans des églises de Seine-Saint-Denis, Gérald Dar­ma­nin compte agir, en implan­tant notam­ment de la vidéo­pro­tec­tion, relate le Figa­ro.

Jeu­di 13 jan­vier, il s’est ren­du en Seine-Saint-Denis pour consta­ter les dégâts et sou­te­nir les lieux de culte. Le ministre de l’Intérieur Gérald Dar­ma­nin était en dépla­ce­ment à l’église Saint-Germain‑l’Auxerrois à Romain­ville. Sur place, il y a annon­cé qu’une « enve­loppe de quatre mil­lions d’euros » sera don­née « notam­ment à l’Église catho­lique si elle le sou­haite et indé­pen­dam­ment de la loi de sépa­ra­tion de l’Église et de l’État ». Le but : sécu­ri­ser davan­tage les lieux de culte, relaie le Figa­ro. Der­niè­re­ment, cer­taines églises de Seine-Saint-Denis ont été la cible de cam­brio­leurs. Dans la nuit du dimanche 9 au lun­di 10 jan­vier, celles de Bon­dy et Romain­ville en ont fait les frais. Un ou plu­sieurs indi­vi­dus se sont intro­duits par effrac­tion dans ces édi­fices reli­gieux, pour y dégra­der et déro­ber un cer­tain nombre d’objets sacrés. Ces vols sont inter­ve­nus moins d’une semaine après les dégra­da­tions per­pé­trées à coups de barre de fer au sein de la basi­lique Saint-Denis.

