Là où planent force et silence

PARIS, FRANCE, 16 SEPTEMBER 2021. Germany’s Chancellor Angela Merkel is welcomed by France’s President Emmanuel Macron prior to a working dinner at the Elysee Palace. Credit: Amaury Paul / Medialys Images/Sipa USA/35096018/APy/2109171626

« Avec le départ d’Angela Mer­kel, le centre de gra­vi­té du couple fran­co-alle­mand s’est dépla­cé. Il siège désor­mais à l’Élysée. » J’ai fré­mi d’aise ; d’autant qu’on m’avait assu­ré en 2017 et en 2019, sur un mode inter­ro­ga­tif qui n’était qu’une gra­cieu­se­té rhé­to­rique, que Macron était « le nou­vel homme fort de l’Europe », ce qui a été en effet très sen­sible. Mais ce centre grave et fort est modeste. « Il n’y a pas de lea­der­ship, nuance-t-on dans l’entourage du chef de l’État. Ce dont l’Europe a besoin c’est de sta­bi­li­té. Ce qui fait la force du couple fran­co-alle­mand, c’est sa force d’entraînement. » On a vu à quel point ça a bien mar­ché ces der­nières années et à quel point, sur toutes les ques­tions mili­taires, indus­trielles, éner­gé­tiques et diplo­ma­tiques, l’Allemagne a col­lé sa roue à celle de la France. Cela fait quatre ans que Macron appelle de ses vœux une Europe de la défense, cela fait quatre ans qu’il échoue, spec­ta­cu­lai­re­ment, les Alle­mands n’ayant jamais sou­te­nu les pro­po­si­tions fran­çaises, quand elles ne les sabo­taient pas. Mais le couple fran­co-alle­mand entraîne, l’Élysée le dit, les jour­na­listes le répètent. C’est bien simple, Macron se sent si fort qu’il passe tout à Ange­la : « La chan­ce­lière hésite encore à réser­ver son der­nier dépla­ce­ment offi­ciel à la France. Elle veut aus­si aller voir le pape. Mais Emma­nuel Macron ne lui en tien­dra pas rigueur si elle décide de ter­mi­ner par le Vati­can plu­tôt que par l’Élysée. » On n’est pas plus aimable ; élé­gance de puis­sant. Macron a d’ailleurs pré­vu de pro­non­cer un deuxième « dis­cours de la Sor­bonne », puisqu’on sait tous les heu­reux effets que le pre­mier a eus sur la poli­tique alle­mande et euro­péenne. Nul doute que le futur chan­ce­lier lui accor­de­ra la même atten­tion. C’est ain­si, la force ins­pire le respect.

