Ce sont les Aus­tra­liens qui doivent être contents de l’apprendre.

L’af­faire fait grand bruit aux Etats-Unis et pour­rait coû­ter très cher à une ingé­nieure métal­lur­giste. Pen­dant 30 ans, les sous-marins nucléaires de l’US Navy ont été construits avec un maté­riau non conforme. L’in­gé­nieure en ques­tion a fal­si­fié des tests de résis­tance d’un acier sup­po­sé résis­ter à des pres­sions intenses en plon­gée et des tem­pé­ra­tures extrêmes. Elaine Tho­mas, 67 ans, a plai­dé cou­pable lun­di de fraude majeure devant un tri­bu­nal de l’E­tat de Washing­ton, dans le nord-ouest des Etats-Unis, pour avoir fal­si­fié ces tests afin de dis­si­mu­ler le fait que l’a­cier cou­lé dans sa fon­de­rie ne répon­dait pas tou­jours aux cri­tères exi­gés par l’US Navy, a indi­qué le minis­tère amé­ri­cain de la Jus­tice dans un com­mu­ni­qué. Elle risque 10 ans de pri­son et un mil­lion de dol­lars d’a­mende lorsque le juge ren­dra son ver­dict en février prochain.

Elaine Tho­mas, qui fut l’une des pre­mières femmes ingé­nieures métal­lur­gistes du pays dans les années 1970, super­vi­sait les tests de la fon­de­rie de la socié­té Brad­ken à Taco­ma, dans la ban­lieue de Seat­tle. Cette fon­de­rie proche de la grande base de sous-marins de Kit­sap est la seule du pays capable de pro­duire de l’a­cier suf­fi­sam­ment résis­tant pour répondre aux exi­gences de l’US Navy, et c’est à elle que s’a­dressent les grands groupes de défense qui construisent les sous-marins d’at­taque amé­ri­cains, comme Gene­ral Dyna­mics ou Hun­ting­ton Ingalls Industries.

La suite