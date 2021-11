C’est un échange sur­réa­liste auquel ont assis­té les télé­spec­ta­teurs de l’é­mis­sion C ce soir sur France 5 ce mar­di 9 novembre.

Venu pré­sen­ter son His­toire intime de la Ve Répu­blique, le jour­na­liste Franz-Oli­vier Gies­bert ne s’at­ten­dait sans doute pas à la charge idéo­lo­gique mais tel­le­ment révé­la­trice que lui réser­vait Laure Adler. Son crime ? Avoir regret­té de ne pas entendre par­ler fran­çais dans cer­taines rues de Mar­seille, ville où il a élu domi­cile depuis quelques années.

Des quar­tiers d’où je viens, et dont Madame Adler ignore tout, je me sou­viens de la honte de ces chi­ba­nis vivant depuis 30 ou 40 ans en France, ne maî­tri­sant tou­jours pas notre langue et devant se rendre au centre social ou au bureau de tabac pour y faire lire leurs cour­riers et leurs factures.Amine El Khatmi

« J’ha­bite Mar­seille, capi­tale fran­çaise du cos­mo­po­li­tisme, ville monde où je me sens chez moi. Mais sou­vent quand je me rends à la gare Saint Charles en pas­sant par la Cane­bière, j’ai le cœur ser­ré parce que pen­dant le tra­jet je n’ai enten­du presque per­sonne par­ler fran­çais. Que va-t-il arri­ver à notre langue ?». Ces quelques mots, rap­por­tés par l’a­ni­ma­teur de l’é­mis­sion, Karim Ris­sou­li, ont suf­fi à pro­vo­quer l’ire de la jour­na­liste de France Inter. « Bah c’est bizarre de dire ça. Pour­quoi vous écri­vez ça ?» lui lance-t-elle, qua­li­fiant son rai­son­ne­ment de « ten­dan­cieux ». « J’ai­me­rais qu’ils parlent un peu plus fran­çais et ce n’est pas plus grave que ça », tente de se défendre, en vain, l’é­di­to­ria­liste du Point, rap­pe­lant au pas­sage qu’É­ric Zem­mour ne rate aucune occa­sion pour le qua­li­fier de cos­mo­po­lite en rai­son de ses pro­pos répé­tés en faveur de l’in­té­gra­tion et contre l’ex­trême droite. Laure Adler, peu convain­cue par les argu­ments de son inter­lo­cu­teur, va alors dégai­ner l’ul­time argu­ment d’au­to­ri­té : « Vous êtes blanc quoi et fier de l’être. Il n’y a pas assez de blancs autour de vous » avant d’in­vi­ter un Franz-Oli­vier Gies­bert inter­lo­qué à can­di­da­ter « à l’A­ca­dé­mie fran­çaise » pour « n’en­tendre que du fran­çais. Et encore ».

