Com­mu­ni­qué sur l’ac­tion menée hier par l’AF Lan­gue­doc-Rous­sillon à l’Hô­tel de la région Occi­ta­nie lors de la ses­sion plénière.

Nos mili­tant ont inter­rom­pu la séance afin de dénon­cer l’is­la­mo-gau­chisme, l’i­déo­lo­gie ram­pante qui s’in­carne dans la col­lu­sion de Carole Del­ga, pré­si­dente de la région qui à accor­dé des finan­ce­ments à l’as­so­cia­tion anti-natio­nale SOS Médi­ter­ra­née, don­nant une enve­loppe de 1000 euros à chaque migrant de la région.Pour par­faire ce tableau déjà bien rem­pli, madame Del­ga était pré­sente à l’i­nau­gu­ra­tion de la Grande Mos­quée de Tou­louse, finan­cée en par­tie par l’Al­gé­rie et le Koweit et dont l’i­mam Moham­med Tatai s’est illus­tré par ses prêches radi­caux et vio­lents. Carole Del­ga rejoint la longue liste des traîtres à la France.