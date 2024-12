par Guy Adain

Il est tombé par terre, c’est la faute à Voltaire.

Le nez dans le ruisseau, c’est la faute à Rousseau !

Et voilà, le gouvernail de la France est tombé par terre !Voltaire et Rousseau en sont deux responsables ! À force d’éclairer et d’éblouir le peuple de France avec des lumières qui l’illuminent et l’entourent d’un halo lumineux, il finit toujours par croire que « l’impossible n’est pas français » !

Certes, les Français ont raison, mais ils oublient l’essentiel :« le prix à payer » ! Emprunter c’est bien, mais rembourser c’est mieux ! En fondant tout sur le Veau d’Or, l’on finit par reconstruire Babel !!! Et l’on se vend à Méphistophélès en oubliant que pour dîner avec le Diable il faut une longue cuillère !

Dans la Marine, on navigue à tribord quand sur la Nouvelle Faribole Prometteuse, on surnage à bâbord. Le capitaine, plutôt bâbordais bien qu’il s’en défende, s’est réfugié dans le poste de vigie, d’où il ne voit rien venir ! Et nous, les galériens, la chiourme, restons attachés au banc de nage en attendant le naufrage !

Demain… ou un peu après, le capitaine nommera un nouveau Premier marin chargé de tenir la barre, acceptons en… le funeste augure ! Il n’y a rien à espérer d’un pareil attroupement cacophonique en cette fâcheuse occurrence. Et pourtant, l’avenir pourrait être exaltant… si, le capitaine allait finir son long cours sur un autre navire, et si nous rebaptisions notre vaisseau fantôme, « La République Mortifère », en « La France Réale ».

Tout pourrait changer, mettre une âme au cœur du pays, parler amour plus que profit, argent, pouvoir. Parler justesse et redresser la justice des constructeurs de murs… Si demain le roi venait en suivant l’étoile de ses prédécesseurs, il apporterait lui aussi l’amour pour tous, parce que le roi est… de France et de toute éternité, quand un président n’est qu’un PDG en CDD.

Peut-être notre roi nous entend-il… l’heure bleue est venue, les politiciens magouillent, jamais son besoin n’a été si fort. C’est le temps de l’Avent, c’est maintenant qu’il faut planter les lys ! La France a besoin d’une tête… qu’on lui a jadis tranchée.

La France a besoin d’une âme. Monseigneur, notre roi, vous êtes la voix de la France, ouvrez-nous la voie royale !