Désordres mondiaux

L’ordre mondial rêvé à Davos ressemble de plus en plus à un village Potemkine : les conflits menacent ou sont déjà effectifs, en Europe, en Afrique, en Asie, le doux commerce, bien loin de huiler les rapports, ruine les peuples et enrichit les ploutocrates, ceux-ci s’affranchissent de toutes règles au point de créer des emprises “néo-capitalistes”, luxueuses oasis exorbitantes du droit commun, parsemant le globe de curieuses thébaïdes où on peut commercer, accumuler, vivre et jouir autrement que le vulgum pecus (y compris en Chine communiste).

Comment s’étonner de cette sécession des “élites” ? Les évolutions législatives des démocraties libérales tendent toutes à renforcer la richesse des capitalistes au détriment des travailleurs, tendent toutes à assujettir le plus étroitement possible les masses laborieuses, bientôt privées de tout biens physiques, habitation, voiture ou mêmes meubles. Pourquoi ceux qui sont à l’origine des premières lois voudraient être accablés du même sort que ceux qui financent leur richesse ?

