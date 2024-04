LA POLITIQUE POUR ADULTES

Le ministre Bruno Le Maire sort un livre pour nous exhorter à une austérité qu’il n’a jamais pensée ni mise en œuvre : c’est sans doute le printemps qui lui donne ces belles idées de sévérité consentie.

Marlène Schiappa, qui n’est plus ministre mais associée dans le cabinet Tilder à qui elle apporte « son expertise des stratégies de communication, d’engagement sociétal, de gestion de crise [on la croit en effet experte] et du débat public » va sortir un livre chez Fayard (qui se targue d’être un éditeur prestigieux…) dans le genre new romance, dans lequel « l’amour et le sexe sont les deux axes principaux autour desquels la trame narrative s’articule », un peu comme austérité et responsabilité s’articulent dans le cerveau de Bruno. Quant à Olivier Véran, qui se définit comme faisant partie « de ce centre gauche urbain, jeune, que d’aucuns qualifieraient de “bobo” », voilà qu’il se lance dans la chirurgie esthétique à la clinique des Champs Élysées. La clinique pratique l’épaississement et l’allongement du pénis mais le député Véran jure qu’il ne touchera aucun gland (il a déjà donné comme porte-parole du gouvernement) ; mais que vaut la parole de Véran, sans parler de celle d’un député ? Il précise que « c’est quelque chose qui ne doit pas être dénigré » car « 15 % de la population adulte française a recours à des soins de médecine esthétique ».

