Aujourd’hui, on se méfie comme de la peste du nationalisme, sorte de fierté maladive de patriotes qui pousserait les peuples à la guerre. Mais au XIXe siècle et à l’aube du XXe, le nationalisme n’exclut pas l’universalisme. Parmi les chantres de cette doctrine, il y a Maurice Barrès (1862-1923) mais aussi Charles Maurras (1868-1952) qui a poussé encore plus loin le concept. Pour en parler, Virginie Girod reçoit Jean-Christophe Buisson, directeur du Figaro Magazine, animateur de l’émission Historiquement Show (Histoire TV), directeur de l’ouvrage Les grandes figures de la droite (Perrin).

ENTRETIEN – Comment Maurice Barrès influence-t-il Charles Maurras ? Avec Jean-Christophe Buisson. (europe1.fr)