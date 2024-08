Guy Adain

Certes, mais au Roi, il faut une France ! Et c’est là notre angoisse ! Où est passée la France ?

Ce n’est pas cette République bananière satellite de l’Union européenne, et encore moins cette usine à touristes estivaux, sans parler des malheureux migrants qui souhaitent trouver chez nous la paix, le lait et le miel.

Où est donc passée la France ?

Notre douce France,

La France de notre enfance,

La France royale de Versailles,

La France contemplée du haut de quarante siècles,

La France de mille ans de royauté.

Cette belle France est bien difficile à trouver ; elle existe mais elle se cache ; elle est fière et elle souffre. Elle a su résister à 1789, 1793, 1940, 1954, 1962, 1968 ; et elle a pleuré de rage un 14 juillet 2016 à Nice, sur la Promenade des Anglais !

Depuis, elle s’habitue au pire !

Cette France-là, la France résistante sait bien qu’elle ne disparaîtra pas, elle est éternelle ! Mais où se cache-t-elle ? Pas dans cette France d’aujourd’hui sans foi, ni lois (rarement appliquées) ; pas chez les réfractaires insoumis à la Ve République, pas mieux non plus chez les Républicains assemblés en parti du président, ou autres, pas plus attirants…

Non, la France secrète et réelle se réfugie dans le peuple de France, dans les gens de France, chez les supporteurs des JO fiers d’une France gagnante, chez le Cocorico de notre coq gaulois !

C’est cette France qu’il faut remettre au Roi ; lui, reconnaîtra les siens !