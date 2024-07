L’Action française condamne la vulgarité imbécile de la cérémonie d’ouverture des JO, laquelle aurait pu être, sinon, une belle prestation.

Certains à droite semblent découvrir les effets de l’apostasie nationale. Nous ne pouvons que saluer cette « réaction thermidorienne » bien tardive !

Une civilisation s’honore de ne pas humilier ceux qui placent certaines valeurs au-dessus de l’horizontalité matérialiste de leur existence. Que des groupes haineux pratiquent l’injure, le crachat à la figure, et même la violence contre d’autres groupes, c’est déjà difficile et douloureux à supporter, mais que ce soit l’expression d’un service commandé par l’État, censé par destination faire passer un message d’unité et de surpassement de soi, est franchement odieux.

La « Cène drag-queen », si elle indigne à juste titre les Français chrétiens, révulse également tous ceux qui pensent que les Jeux olympiques auraient dû être l’occasion de montrer une image digne et universelle de notre pays. Il en est de même de l’outrage fait à la reine Marie-Antoinette qui, sans originalité, ne fait que reconstituer, encore en plus vulgaire – un exploit ! –, l’outrage historique exécuté sous la Terreur.

Ceux qui, droite et gauche confondues, par leur lâcheté politique, sont moralement complices de ces valeurs républicaines se vautrant dans les immondices d’un caniveau prétendument inclusif, portent devant l’histoire la lourde responsabilité d’abaisser toujours plus notre pays devant le monde entier, qui avait ce soir-là les yeux tournés vers lui. Rendez-vous manqué !

Vive la France, vive le roi !