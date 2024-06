Pourquoi s’engager à l’Action française

L’Action française est aujourd’hui le plus ancien et, dans sa continuelle vitalité, le plus constamment jeune des mouvements politiques, toutes tendances confondues. Elle se renouvelle à chaque génération, dans la permanence, sans cesse ravivée et adaptée, d’une doctrine, d’une vision, d’une action. Certes, hic et nunc, elle n’a pas atteint – pas encore ! – le terme logiquement prévu et ardemment souhaité de sa raison d’être.

Dans les graves circonstances actuelles et dans la suite des leçons du passé, il n’y a là pourtant que la confirmation des analyses répétées de l’Action française sur le mal essentiel du régime républicain dont l’unique préoccupation est de se maintenir en se défaussant sur la France de tous les désastres dont il est, lui et lui seul, le véritable responsable. L’Action française exerce encore et maintenant son même magistère tant dans la formulation des idées qui gardent toute leur cohérence dans l’incessant renouvellement que leur fournit l’actualité, que dans la ligne d’action intelligente qui est proposée, aussi éloignée d’un activisme stérile, à court terme et rapidement désuet, que d’un repliement orgueilleux dans une tour d’ivoire égoïste où il ne s’agit plus que de contempler d’un œil froid la déliquescence de la nation française. La République n’est pas nécessaire à la France. Elle est en son principe même, un mode de gouvernement détestable pour notre pays. Se débarrasser du régime républicain permettrait à la France de vivre. La France a plus que jamais besoin de son Roi. Et, en attendant, besoin de l’Action française pour le montrer et le démontrer.

