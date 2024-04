Philippe Muray contre la bêtise bourgeoise

Dans « Le XIXe Siècle à travers les âges », réédité, le cinglant essayiste bombarde les fondations de la modernité, moquant son vide existentiel et son néant spirituel.

Occultisme, spiritisme, socialisme

En grand lyrique désespéré, dépité de ressembler davantage à son temps qu’à son père, Philippe Muray a établi l’inventaire des idées chrétiennes devenues folles qui ont précipité la fin de la vieille humanité d’autrefois et accompagné l’avènement d’un monde nouveau, marqué par une relation inédite à la vie et à la mort : occultisme, spiritisme, socialisme, et ce qu’il nomme le « progressisme hallucinatoire ».« Ces deux mots, chacun les connaît, mais séparément en général : occultisme et socialisme. On va en observer les croisements. En explorer les aventures. Les combinaisons chimiques, pour ainsi dire. […] Nous sommes, je suis, vous êtes, nous serons ou nous avons été d’une façon ou d’une autre occulto-socialistes, ou encore socialo- occultistes. Voilà un bien curieux amalgame ! »

