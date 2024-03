Programme du Colloque de la Jeanne 2024 : Moins d’Europe, plus de France – Reprenons le contrôle

Une rupture politique majeure se met en place sous nos yeux. Jamais le danger d’un gouvernement supranational ne fut aussi imminent. À la faveur de la covid, puis de la guerre en Ukraine, s’installe en France un gouvernement par la peur qui n’offre comme perspective qu’un fédéralisme européen mortifère. Nos agriculteurs en sont, aujourd’hui, les victimes expiatoires.

À la veille d’élections européennes, pour la première fois, décisives, le colloque de la Jeanne 2024 propose de reprendre la main sur notre destin. Il faut entendre le diagnostic inquiétant fait par des personnes de qualité. Surtout, il faut se donner les arguments indispensables au combat politique décisif qui s’annonce.

14h

I) Accueil et introduction

Henri Bec , président de la Restauration nationale

, président de la Restauration nationale Olivier Perceval , secrétaire général : « France toujours »

, secrétaire général : « France toujours » Etienne Lombard, secrétaire général adjoint : « L’Europe, reprenons le contrôle »

II) L’Europe, quelle identité ?

Rémi Brague , Membre de l’Institut, Académies des sciences morales et politiques, philosophe

, Membre de l’Institut, Académies des sciences morales et politiques, philosophe Discutant : Francis Venciton, philosophe.

L’Europe, lorsqu’il s’est agi de définir son identité, a très tôt été rapportée à une double origine, grecque et juive, plus tard à l’opposition entre Athènes et Jérusalem. À partir d’emprunts à d’autres civilisations, la voie romaine a opéré une synthèse fondatrice de la première unité culturelle qui fut le premier espace européen. C’est l’hypothèse de départ de cette discussion sur l’identité de l’Europe.

Derniers ouvrages parus :

Des vérités devenues folles, Salvator, 2019, avec Souleymane Bachir

Sur l’islam, Paris, Gallimard, coll. « L’esprit de la cité », 2023

14h45

III) Les enjeux

Jean-Luc Coronel de Boissezon, agrégé des facultés de droit, historien du droit et des institutions, professeur à l’ISSEP-Lyon. Notamment collaborateur des Dictionnaires du conservatisme, du populisme et du progressisme aux éditions du Cerf.

« L’État de droit : l’Europe et la dictature des normes »

L’Union européenne s’impose par le droit ruinant la souveraineté des états. « L’État de droit » est devenu l’Alpha et l’Omega du gouvernement supranational. Il s’agit d’une idéologie née dans le monde germanique et qui est devenue la règle chez les anglo-saxons, elle s’impose à nous désormais.

Christophe Réveillard, universitaire, ancien directeur de séminaire à l’École de guerre et ancien enseignant à Sciences Po Paris. Spécialiste des questions européennes. Auteur de La frontière, espace et limite, Paris, coll. « Géopolitique du XXIe siècle », SPM, 2023 et La construction européenne, Paris, Ellipses, 2020.

L’Europe, un ovni politique devenu fou ?

À la veille des élections européenne, cette conférence propose de revenir sur les principaux enjeux du scrutin : la fin du vote à l’unanimité, la guerre en Ukraine, la convergence dangereuse avec l’OTAN.

Un représentant de la coordination rurale

Discutant :Étienne Lombard

Le mouvement des agriculteurs a montré les limites des politiques européennes. Partout en Europe, des agriculteurs luttent pour leur survie. En France, si la protestation a pris un caractère national avec le soutien de la population, c’est que l’agriculture n’est pas une activité économique comme une autre, interchangeable ou « globalisable».

16h – Pause

16h30 – Table ronde politique

L’Europe : comment reprendre la main ?

Animée par Philippe Mesnard, rédacteur en chef de Politique Magazine

rédacteur en chef de Politique Magazine Paul-Marie Coûteaux , ancien député européen, rédacteur enchef du Nouveau conservateur

, ancien député européen, rédacteur enchef du Nouveau conservateur Rodolphe Cart, éditeur, rédacteur à Éléments et Front populaire

éditeur, rédacteur à Éléments et Front populaire Axel Tisserand, agrégé de philosophie, docteur en science politique, rédacteur en chef adjoint de La nouvelle revue universelle, rédacteur au Bien commun

17h45 – Conclusions

Hilaire de Crémiers, président d’honneur de la Restauration nationale, membre du comité de rédaction de La nouvelle revue universelle et de Politique Magazine