La France s’éteint

Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont beau se féliciter en permanence de l’excellence de leur politique, la France est dans un état lamentable – et tout a été et est fait pour qu’elle y reste.

C’est frappant de comparer notre politique nataliste et notre politique migratoire, par exemple. D’un côté, rien, ou si peu. De l’autre, tout, ou presque. Des pays de l’Union européenne ont des politiques natalistes plus incitatives – et des discours nationaux qui ne présentent pas en permanence la famille comme la matrice de toutes les inégalités et tous les crimes – mais la France est au-dessus de ça, elle compte bien bramer réarmement démographique sans pour autant aligner une seule véritable mesure nataliste. Et quand bien même le ferait-elle que les Sages de toutes obédiences exigeraient que ces mesures profitent à tous ceux qui résident en France, quand bien même y seraient-ils entrés illégalement. Car la France choie ses immigrés, même illégaux, en déployant pour eux une batterie nonpareille de mesures sociales, dont l’ampleur surpasse toutes les politiques migratoires de n’importe quel pays.

