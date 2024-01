Pétition contre Sylvain Tesson: le prince des poètes au pays des médiocres

lors qu’une pétition malveillante circule pour empêcher l’auteur de La Panthère des neiges de parrainer le printemps des poètes 2024, Jean-Christophe Buisson revient sur la dimension poétique de l’œuvre de Tesson.

Une pseudo-pléiade de 600 poètes autoproclamés et inconnus sinon de leurs familles conteste à Sylvain Tesson la présidence du Printemps des poètes (9-25 mars). Il serait trop réactionnaire, pas assez poète… À ces rimailleurs à l’esprit étroit, l’écrivain a d’une certaine manière répondu par avance. D’abord dans son livre Avec les fées (éditions des Equateurs), périple mi-maritime mi-terrestre le long du littoral atlantique entre la Galice et les Shetland, ayant pour objectif de trouver les interstices où se niche encore aujourd’hui le merveilleux.Deux cents pages où jaillit en permanence une poésie des mots et des situations.

