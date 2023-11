Action française : vente aux enchères

Samedi 2 décembre, vente aux enchères à l’Action française :

Maurice Barrès, Napoléon Bonaparte, Henri Bordeaux, François-René de Chateaubriand, Charles Maurras, Roland Dorgelès…

L’AF organise sa deuxième édition de vente aux enchères ! 37 lots avec de nombreux ouvrages numérotés…

Henri Babinski (dit Ali-Bab), Maurice Barrès, Napoléon Bonaparte, Henri Bordeaux, François-René de Chateaubriand, Jean-François Chiappe, Léon Daudet, Jean-Pierre Deschodt, Roland Dorgelès, François Huguenin, Roger Joseph, Joseph Kessel, Joseph-Charles Mardrus, Henri Massis, Charles Maurras, Paul Morand, Jacques Perret, Platon, Saint-Martin, Xavier Vallat.

De nombreux envois à Jacques Bainville, Jacques ou Joseph Maurras…

🔴 Quand : Samedi 2 décembre à 15h00

Ou : Librairie de Flore 10, rue Croix-des-Petits-Champs 75001 Paris (Code 9234)

🔴 A quoi va servir l’argent récolté dans le cadre de cette vente aux enchères ?

Depuis 2016, l’AF s’est dotée d’un pôle pour la sauvegarde de son patrimoine. Ce pôle a pour but de promouvoir les travaux relatifs aux mouvements de l’Action française, de collecter, conserver, promouvoir et mettre à disposition des chercheurs, la documentation et les archives, intéressants les mouvements de l’Action française, leurs membres, et les personnalités qui s’y sont rattachées.

Ces derniers mois, nous avons ainsi pu sauver de nombreuses correspondances (notamment 90 lettres de Maurras à Pampille), le manuscrit original de Mes idées politiques, les archives -parcellaires- de Jacques Bainville, Bernard Mallet, Nicolas Kayanakis, des fanions et drapeaux de la Ligue d’AF, des insignes des Camelots du Roi, etc.

🔴 Profitez de votre venue pour découvrir les nombreux ouvrages et objets de la vente de noël de la Librairie de Flore, vendredi 1er et samedi 2 décembre de 10h à 18h. N’hésitez pas à venir au Cercle de Flore, le vendredi 1er décembre à 20h00, pour la conférence de Jean Sévillia qui présentera son dernier ouvrage Cette Autriche qui a dit non à Hitler (une séance de dédicaces suivra).