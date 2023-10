Boualem Sansal : « Du Hamas à Arras, l’islam radical a déclenché une guerre sainte contre l’Occident »

C’est un entretien poignant et particulièrement intéressant avec Boualem Sansal qu’Alexandre Devecchio a publié dans Le Figaro du 14 octobre. Boualem Sansal ne cesse d’alerter les peuples occidentaux et principalement la France sur le danger islamiste et la faiblesse de leur riposte. Ils auront été dûment avertis par quelques grandes voix, dont celle de Boualem Sansal, qui rejoignent, d’ailleurs, tout simplement le sentiment populaire. Ici, la trahison des « élites » est patente. Elle est clairement désignée comme telle aujourd’hui par un nombre grandissant de Français.

GRAND ENTRETIEN – Le grand écrivain algérien répondait aux questions du Figaro sur Israël au moment même où un professeur a été poignardé mortellement au lycée Gambetta d’Arras. Un nouvel assassinat au couteau, qui rappelle celui de Samuel Paty.

« Ces massacres, hélas, risquent d’exercer une fascination macabre chez de jeunes islamistes français »

LE FIGARO – Une attaque au couteau a été commise ce vendredi matin au lycée Gambetta d’Arras. Un assaillant armé d’un couteau a fait irruption dans l’établissement. Au cri d’« Allah akbar », il a poignardé à mort un professeur dans des circonstances non déterminées. Plusieurs autres victimes seraient blessées… L’assaillant est tchétchène et l’attaque survient trois ans après l’assassinat de Samuel Paty. Faut-il cependant faire le lien entre ces événements et ceux qui se déroulent en Israël ?

