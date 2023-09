L’école libre , laïque et obligatoire ne protège plus nos enfants. Ce n’est pas seulement l’échec de l’école, mais celui de l’État providence, et de la réalité des « valeurs républicaines ». C’est l’un des symptômes de l’abandon des Français par la République, dont les dirigeants sont plus préoccupés depuis au moins trois décennies par leur contribution à l’effacement de la France, sa dissolution, dans une union européenne nébuleuse, sans histoire, sans destin et sans humanité.