Pourquoi a-t-on autant parlé des jeunes LFI et si peu de ceux de La Marche pour la vie ?

Si la manifestation, samedi, à Paris, des « jeunes » LFI contre les retraites – 150.000 participants selon les organisateurs, 14.000 d’après le cabinet Occurrence – a fait l’objet d’une large couverture médiatique, La Marche pour la vie, le lendemain, rassemblant, selon les organisateurs, 20.000 jeunes manifestants – les chiffres de la police n’ont pas encore été communiqués -, n’a pas intéressé la presse.

BFM n’en parle que pour mettre en avant les six Femen « seins nus et shorts blancs tachés de rouge » qui ont « perturbé » la manifestation, claironnant « avec humour » (sic) vouloir « prier à leurs côtés ». Des manifestants eux-mêmes, en revanche, la chaîne d’information en continu ne dit absolument rien.

Pourtant, en cette période de gronde généralisée où de multiples fronts s’ouvrent contre le programme du gouvernement, anticiper un possible front sociétal – contre l’euthanasie – dont cette manifestation jeune et joyeuse était ce dimanche le prélude serait le devoir des journalistes. Ont-ils la mémoire si courte pour avoir oublié qu’en 2013, la mobilisation la Manif pour tous avait prodigieusement étonné, tant par son nombre que par la jeunesse des manifestants ? Dix ans se sont écoulés, certains se sont mariés et des gamins ont grandi, bien décidés à battre le pavé comme leurs aînés. Avec les effets démultiplicateurs du temps… la surprise peut être élevée.

