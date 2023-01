Vidéo : Non à la déconstruction de la langue française – Le Zoom – Ilyes Zouari – TVL

Ilyes Zouari, président du Centre d’Etude et de Réflexion sur le monde francophone, est un expert de la francophonie et un défenseur inlassable de la langue française. Après avoir fait un état des lieux passionnant du monde francophone en 2022 et de l’utilisation de la langue française, Ilyes Zouari souhaite lancer un cri d’alarme sur la disparition du peuple d’Acadie. Dans la carte du monde francophone, l’Acadie du Nouveau Brunswick est appelée à s’effacer. L’analyse du spécialiste est particulièrement surprenante. Pour lui, l’Acadie souffre d’un déficit d’immigration de personnes « qui vivent en Français » ! La disparition du peuple acadien est une certitude sauf il y a un apport de 40% d’immigration francophone ou une imposante politique nataliste. L’objectif étant d’atteindre un taux de fécondité de 2,7 enfants par femme, soit le double du niveau actuel. Ilyes Zouari évoque les politiques des pouvoirs publics dans la région et ne met pas de côté les graves questions d’identité que posent la proposition de politiques volontaristes. Acadie, un cas d‘école ?