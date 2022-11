Affaire Fournas : un clou de plus dans le cercueil LR ?

Les Républicains donnent décidément un spectacle à la fois triste et risible, dont on ne sait pas trop ce que penserait le général de Gaulle. À ce stade, il ne doit plus se contenter de se retourner dans sa tombe, on est dans le domaine des pirouettes, des triples axels, des arts du cirque. Et de cirque, il a également été question ici-bas, cette semaine, avec l’affaire Fournas. Est-ce raciste de dire que les navires de migrants doivent retourner en Afrique ? Est-ce normal de sanctionner aussi lourdement un élu du peuple, non pour ses propos, mais pour avoir provoqué, involontairement, un incident ? Est-ce décent d’instrumentaliser une phrase que l’on s’obstine à faire semblant d’avoir compris de travers, alors que les minutes de la séance, qui font foi, montrent clairement que les huissiers eux-mêmes avaient très bien entendu la bonne version ? Trois fois non, bien sûr.

