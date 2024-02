La bombe du week-end : l’ancien patron de Frontex, numéro 3 de la liste Bardella

Déjeuner entre amis, la semaine dernière, pour refaire le monde. « Je trouve que la campagne des européennes est bien atone. Oui, mais tu sais, nous ne sommes qu’en février, tout le monde s’en fiche. Et puis, on ne connaît toujours pas l’oiseau rare que Macron va nous sortir du chapeau pour tenter l’effet waouh. D’accord, mais quand même… La campagne de Bardella était bien partie, mais là, j’ai l’impression que ça se tasse. Dans les sondages, ça se tasse aussi. Certes, mais des tassements à plus de dix points d’avance sur la Macronie… »

Et ce samedi soir, l’effet waouh a surgi. Pas d’où on l’attendait, mais du côté du Rassemblement national. Fabrice Leggeri, patron de 2015 à 2022 de Frontex, l’agence européenne de gardes-frontières et gardes-côtes, qui démissionna de ses fonctions en avril 2022, faute de soutien de la part de la Commission européenne, sera le numéro trois de la liste de Jordan Bardella. C’est-à-dire – parité oblige – le deuxième homme de la liste. Donc, pas pour faire joli, pas pour faire de la figuration sur la liste mais pour être député européen. Cette annonce, faite à travers un entretien du haut fonctionnaire chez nos confrères du JDD, personne ne l’avait vue venir. Comme l’a fait remarquer Marc Baudriller, sur X, c’est « une bombe » car « Leggeri sait tout, de l’intérieur, sur les buts et les méthodes de l’UE en matière d’immigration ».

La suite