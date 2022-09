L’école est morte, vive l’école !

Le gouvernement reconnaît que l’école républicaine « n’est plus à la hauteur » mais interdit l’école à la maison et pénalise les écoles indépendantes dont le succès pourtant ne cesse de croître. Tribune d’Anne Coffinier, présidente de l’association “Créer son école”.

Et c’est le président de la République qui le dit officiellement, en Sorbonne, devant les recteurs réunis : « L’école de la République française n’est plus à la hauteur ». On ne peut imaginer constat plus définitif et plus glaçant. Pire que la douche froide des résultats au test Pisa tous les trois ans. C’est un constat de décès tout ce qui a de plus officiel.

Va-t-on continuer comme si de rien n’était, et recourir encore et encore à de piètres remèdes de fortune ? Créer des observatoires, organiser des assistes nationales, recruter des armées d’enseignants insuffisamment qualifiés, changer les programmes, réviser encore le bac, trafiquer encore plus les notes ? Pour faire diversion, ira-t-on jusqu’à supprimer le COD et le COI, comme l’avait fait en 2016 Najat Vallaud-Belkacem ?

