Nous avons appris avec peine et avec une certaine nostalgie faite de souvenirs anciens, amicaux et heureux, la disparition du dessinateur Pinatel.

Sur sa page Facebook, Jean-François Touzé l’a annoncée en des termes que nous faisons nôtres :

Le dessinateur Pinatel vient de nous quitter à 92 ans. De Minute dont il fut un pilier à la grande époque à National Hebdo où il me fit l’honneur de me caricaturer amicalement pour illustrer les pages que je dirigeais, en passant par Présent et tant d’autres journaux nationaux, il fut un patriote engagé et le resta jusqu’au bout de sa vie. Jusqu’à ces derniers mois il continuait encore à diffuser ses inimitables dessins.

C’était aussi un homme charmant. JFT

