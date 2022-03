MF : Niko­la, vous dites que la guerre actuelle entre la Rus­sie et l’Ukraine est en réa­li­té une guerre USA-Rus­sie et on le com­prend au regard des enjeux poli­tiques notam­ment autour de l’Otan. Tou­te­fois, on constate bien que ce sont des Ukrai­niens qui ont ren­ver­sé le pré­sident en 2014 et que ce sont bien des Ukrai­niens qui résistent à l’envahisseur russe avec une forte conscience natio­nale. C’est donc bien leur guerre. Pour­rait-on réel­le­ment mani­pu­ler tout un peuple pour n’en faire qu’un ins­tru­ment dans les mains des inté­rêts américains ?

NM : Oui cette guerre est clai­re­ment une guerre ame­ri­ca­no – russe et le ter­ri­toire ukrai­nien est le théâtre d’un affron­te­ment civi­li­sa­tion­nel, poli­tique et éco­no­mique qui couve depuis de nom­breuses années. Depuis les théo­ries de Mac­kin­der et Spyk­man, entre autres, de la pre­mière moi­tié du XXe siècle, la stra­té­gie géo­po­li­tique amé­ri­caine, que je déve­loppe dans L’A­mé­rique Empire, a iden­ti­fié le centre du conti­nent eur­asia­tique comme le point névral­gique du monde (le « Heart­land »). Celui qui contrôle ce centre contrôle « la des­ti­née du monde » et il se trouve que ce centre est essen­tiel­le­ment en Rus­sie. A la fin de la chute du mur de Ber­lin, les Amé­ri­cains ont cru qu’il leur suf­fi­rait de se bais­ser pour ramas­ser les res­ca­pés du bloc com­mu­niste. Cela a fonc­tion­né pour la plu­part des pays euro­péens qui sont entrés chro­no­lo­gi­que­ment d’abord dans l’OTAN puis dans l’Union euro­péenne, mais cela n’a pas mar­ché avec la Rus­sie qui, après avoir été ten­té par le club atlan­tiste, s’est fait refou­ler et a déci­dé de suivre son propre che­min. Les États-Unis ne veulent pas que la Rus­sie rede­vienne une puis­sance euro­péenne, car si la Rus­sie et l’Europe de l’ouest se rap­prochent et que le « doux com­merce » pré­pare le ter­rain à des alliances poli­tiques, alors l’hégémonie amé­ri­caine sur l’Europe de l’ouest dis­pa­raî­trait. Dans mon livre, j’explique com­ment les Etats-Unis ont pro­cé­dé pour faire mon­ter cette ten­sion avec la Rus­sie et com­ment ils ont ten­té de trans­for­mer l’Ukraine en coin entre la Rus­sie et le reste de l’Europe.

