Quand des acti­vistes tentent d’assécher les recettes publi­ci­taires des médias de droite en inti­mi­dant les annon­ceurs sur Twit­ter, ils trouvent sur leur route les Cor­saires. Ren­contre avec Pierre, leur « amiral ».

C’est une véri­table guerre ouverte qui s’orchestre depuis quelques mois main­te­nant entre deux groupes oppo­sés de cyber acti­vistes : les « Slee­pings Giants » et les « Corsaires ».

L’existence des Slee­ping Giants remonte à 2016 aux Etats-Unis. Ils ont fait plier la chaîne « Breit­bart news » en s’adressant à ses annon­ceurs sur les réseaux sociaux et en les accu­sant de finan­cer un média « pro-Trump ». Ils arrivent en France en 2017 avec une action coup de poing à l’encontre de « Bou­le­vard Vol­taire » et se font remar­quer à nou­veau deux ans plus tard en inci­tant le groupe Fer­re­ro à reti­rer les publi­ci­tés Nutel­la de l’émission « Zem­mour et Naul­leau » avant de s’attaquer depuis plu­sieurs mois à Valeurs Actuelles, à Cnews ou encore au site « France-Soir ».

La suite