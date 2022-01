Ces der­niers jours, la presse a abon­dam­ment par­lé des fer­me­tures de lits qui touchent les ser­vices de neu­ro­lo­gie et plus géné­ra­le­ment l’ensemble des hôpi­taux publics, mal­gré la crise du Covid et les sombres pré­dic­tions des auto­ri­tés concer­nant l’évolution de l’épidémie. Un article du Monde du 24 décembre pré­sente un tableau par­ti­cu­liè­re­ment inquié­tant de la situa­tion pour la prise en charge des AVC, notam­ment en Île-de-France.

Cette crise a mis en évi­dence les défauts du sys­tème, connus depuis long­temps mais qui n’apparaissaient pas avec autant d’acuité qu’aujourd’hui. On aurait pu espé­rer que les auto­ri­tés, devant les évé­ne­ments récents, mettent en place un pro­gramme visant à redy­na­mi­ser le sys­tème de san­té publique. Il n’en a rien été. Et, l’an der­nier, on notait encore 5 700 sup­pres­sions de lits. Si l’on ajoute à cela le manque dra­ma­tique de méde­cins (pour­tant facile à pré­voir depuis la créa­tion du nume­rus clau­sus il y a 45 ans, chef‑d’œuvre d’experts aus­si incom­pé­tents qu’irresponsables), auquel vient main­te­nant s’ajouter la pénu­rie d’infirmiers, on com­prend qu’Olivier Véran se dise très pré­oc­cu­pé par « une situa­tion com­pli­quée ». Mais qu’a‑t-il fait depuis qu’il est aux com­mandes du minis­tère de la San­té ? S’est-il inquié­té vrai­ment de l’état de fra­gi­li­té extrême dans lequel se trouvent la plu­part des ser­vices hos­pi­ta­liers, constam­ment sur la corde raide et obli­gés de fer­mer des lits par manque de per­son­nel ou par sup­pres­sion programmée ?

