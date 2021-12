Sur la pho­to du jour­nal L’Action agri­cole picarde (article daté du 16 décembre), on dis­tingue un bus siglé Police muni de deux gyro­phares à l’avant et, devant le por­tail du Conseil d’État face au Louvre à Paris, un modeste amon­cel­le­ment de paille. Le mar­di 14 au matin, au moment où la pho­to est prise, une cen­taine d’agriculteurs mani­festent à l’appel de leur syn­di­cat, la FNSEA Bas­sin pari­sien. Une régle­men­ta­tion tatillonne leur inter­dit de trai­ter leurs champs autour des bâti­ments construits. Ces zones appe­lées ZNT, pour zones de non-trai­te­ment, gênent leur tra­vail, estiment-ils. « Dans le Nord-Pas-de-Calais, en Picar­die, en Île-de-France, l’habitat dis­per­sé ne faci­lite pas le tra­vail des agri­cul­teurs », confirme Marie-Fran­çoise Lepers, la secré­taire géné­rale de la FDSEA de la Somme, qui fai­sait par­tie des mani­fes­tants, inter­viewée dans le jour­nal L’Action agri­cole picarde. Le Conseil d’État avait deman­dé en juillet le ren­for­ce­ment de ces ZNT pous­sées par les lob­bies verts. « Nous essayons de tra­vailler en bonne intel­li­gence avec les auto­ri­tés locales, les dif­fé­rentes admi­nis­tra­tions régio­nales, notam­ment grâce aux chartes de rive­rains, et le Conseil d’État vient cas­ser tout ce tra­vail », explique Marie-Fran­çoise Lepers.

