Le Der­nier Car­ré (col­lec­tif – Perrin)

Sous la dir. de Jean-Chris­tophe BUISSON et Jean SÉVILLIA

· En librai­rie le 7 OCTOBRE

· Coédi­tion Le Figa­ro Magazine

· 384 pages

· 21 euros

LE LIVRE

L’esprit de sacri­fice à tra­vers l’histoire.

« Merde ! La garde meurt et ne se rend pas. » La célèbre apos­trophe, prê­tée au géné­ral Cam­bronne à Water­loo, illustre le mépris de la mort et le sacri­fice authen­tique : celui qui consiste à don­ner volon­tai­re­ment sa vie pour un homme, une cause, une idéo­lo­gie ou une patrie. Contrai­re­ment à ce que l’on pour­rait croire, ce cas de figure se pré­sente assez sou­vent à tra­vers les siècles : Ther­mo­pyles, sicaires juifs à Mas­sa­da, der­niers cathares, chouans de 1815, sudistes, samou­raïs, com­mu­nards, cris­te­ros, sol­dats blancs de Rus­sie, Viet­na­miens du Sud, com­bat­tantes kurdes et bien d’autres encore se sont illus­trés lors d’événements mécon­nus ou oubliés, tels les frères de la forêt qui ont com­bat­tu l’Armée rouge dans les pays baltes après 1945. Tous, dans un der­nier geste, ont mar­qué l’histoire et la pos­té­ri­té. Sous la direc­tion de Jean-Chris­tophe Buis­son et Jean Sévil­lia, les meilleurs his­to­riens et jour­na­listes en racontent les épi­sodes les plus saillants dans des contri­bu­tions où la soli­di­té de l’enquête se conjugue avec un vrai bon­heur d’écriture. L’ensemble offre une his­toire inédite de l’héroïsme à tra­vers les âges.

Les contri­bu­teurs : Georges Ayache ; Vincent Ber­nard ; Mathieu Bock-Côté ; Pau­lin Césa­ri ; Chris­tophe Dickès ; Patrice Fran­ces­chi ; Emma­nuel Hecht ; Alexandre Jeva­khoff ; Pierre Joan­non ; Vincent Jol­ly ; Sébas­tien Lapaque ; Thier­ry Lentz ; Jean Lopez ; Joseph Macé-Sca­ron ; Jean-Pax Méfret ; Chris­tophe Par­ry ; Rémy Porte ; Isa­belle Schmitz ; Jean-Louis Trem­blais ; Jean-René Van der Plaet­sen ; Agnès Walch.

LES AUTEURS

Jean-Chris­tophe Buis­son est direc­teur adjoint du Figa­ro Maga­zine et pré­sen­ta­teur de « His­to­ri­que­ment show » sur la chaîne His­toire. Il est l’auteur de plu­sieurs ouvrages chez Per­rin, dont Mihai­lo­vic et Assas­si­nés. Il a éga­le­ment codi­ri­gé Les Grands Duels qui ont fait la France (avec Alexis Bré­zet) et Les Der­niers Jours des reines (avec Jean Sévillia).

Jean Sévil­lia est membre du conseil scien­ti­fique du Figa­ro His­toire et chro­ni­queur au Figa­ro Maga­zine. Essayiste et his­to­rien, il a publié de nom­breux grands suc­cès, notam­ment Zita impé­ra­trice cou­rage et Le Ter­ro­risme intel­lec­tuel, tous deux chez Perrin.

